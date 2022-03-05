國防部今年推動新制教召，1年1訓、1次14天被稱史上最硬，首梯600多人今天報到，現場還有女友緊抱男友流淚送別，但粉專「台灣帝雉」看到後卻不懂有什麼好哭的，被教召可以領雙薪又可逃離工作，明明就超爽。

粉專「台灣帝雉」今天在臉書發文，表示看到新聞有人教召14天在哭，就想到自己已經是個被教召過兩次的一等兵，每次被教召都抱著「國家逼我領雙薪休假！」、「好爽！可以逃離工作了！」的心情教召，爽得不得了。

「台灣帝雉」表示，這就是一個教召而已，又不會比下基地、漢光、聯勇、戰備週、待命班、打靶歸零還累，「且不用站哨、呼三拐C被查哨官記缺失」。讓網友們超認同，「教召很棒，回去訓學弟的啊，而且能逃離工作領雙薪，可惜等20年了都沒去過」、「那個教召餐點的部分雞不可失啊，剛才午餐吃了一隻雞腿」、「打靶的時候想到老闆，總是特別準」、「我當時工作忙到好累，去一個禮拜正常生活反而覺得輕鬆」。

還有人羨慕被抽中教召，跪求中籤，「只能羨慕，已退役都沒被教召過，無法當薪水小偷」、「我也是想要卻苦無機會」、「之後如果開放自願教召我一定會去報名」、「社畜的小確幸」。