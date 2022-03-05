王宥忻今帶草泥馬麥可出席活動。（沛思特Petstar提供）

財富女神王宥忻家中養了不少萌獸，包括2隻羊駝（俗稱草泥馬）、2隻驢、1隻貓、1隻狗和1隻食蟻獸與2隻英國垂耳兔，她每月花費數10萬買營養品、請專業獸醫照顧寵物們，當成自己的孩子般疼愛，因而受邀擔任寵物品牌「沛思特Petstar」代言人，王宥忻5日出席位於台中國際展覽館的「沛思特Petstar」 0元養寵快閃活動，提及目前正值動物發情的初春時節，王宥忻非常有感，透露草泥馬麥可發情時會咬另一隻草泥馬Gaga的毛髮。

王宥忻笑說：「麥可示好的方式是咬人的瀏海，看到我的瀏海就一直想要吃，Gaga的頭上毛額也禿一塊一塊的，要特別花時間修毛髮。」此外，麥可最近也到了換牙期，2顆門牙前陣子剛掉，常常吃東西會掉出來，很多硬的食物例如胡蘿蔔等比較不能吃，似乎也因此影響心情，王宥忻說：「今天特地帶麥可出來走走和在寵物展裡頭和其他動物互動，有感覺麥可比較開心」。

王宥忻表示，目前正值初春狗狗的發情時間會在春暖花開時節，狗狗一年發情兩次，春天和秋天兩個季節，貓咪發情則沒有周期，除了春天其他時間也有可能。發情時期毛孩容易焦躁不安，要注意發情期牽繩要牽好，賀爾蒙發威會因爲領域性而打架，有些毛孩發情期會挑嘴或不食，可在發情後餵食營養高像是皇太魚精做營養補充，提高免疫力。

她也分享照顧寵物的心得，表示台灣的天氣變化莫測，不論是寵物還是人類，補充足夠營養絕對是預防疾病的最佳良藥，季節交替時可以多留意家中毛孩的身體狀況，如果食材營養不足，可詢問寵物營養師或獸醫師建議加入適當保健品來補充營養，也可以加入目前會員人數多達6000人的「0元養寵」平台，消費者可在平台上消費商品，並開啟分享朋友的專屬推薦連結，將此連結分享給朋友，消費即賺取養寵金的分潤機制，減輕每月的養寵負擔。