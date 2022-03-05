IC設計搶人大戰！聯發科(2454)今年持續大規模徵才，預計招募逾2000名研發好手，祭出「3C亮點」吸引人才，碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元。

聯發科隨著公司各項業務持續擴展，將擴大招募各領域人才，包括軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別。聯發科的IC晶片不僅驅動全球3C電子產品，同時也用「3C亮點」吸引人才，包括 Challenge、Compensation、Care。聯發科提供極具挑戰性的工作內容(Challenge)，可以實際參與全球最頂尖的核心技術開發，與全球優秀人才合作；再者，優於業界的整體薪酬(Compensation)更是許多新鮮人的首選，碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元；最後，聯發科也相當重視員工福利及工作環境(Care)，提供星級美食、自建幼兒園、高達八百坪專屬健康生活館、按摩舒壓服務、每年高額旅遊及到院健診補助等。聯發科技將持續布局5G 、AI及元宇宙等關鍵技術領域。聯發科連6季稱霸全球智慧手機晶片，近期發表台灣第一也是唯一的6G白皮書，並成為全球首家率先完成Wi-Fi 7技術展示的公司。藉由跨平台技術優勢，每年驅動全球超過20億台內建聯發科技晶片的終端產品，包括智慧型手機、智慧電視、安卓平板電腦、智慧語音助理裝置、路由器等裝置 Wi-Fi晶片、Arm架構Chromebook等，都位居全球市場龍頭地位。

聯發科今年規畫一系列徵才活動，除了鎖定具有相關經驗的研發好手外，更瞄準職場新鮮人，首站從今(5)日台大起跑，陸續赴陽明交大、成大、中山、清大、中央、中正、北科及台科等，安排公司學長姐分享在聯發科的職涯生活，讓即將從校園畢業投入職場的新鮮人，認識IC設計產業發展前景，與聯發科技的國際競爭優勢，成為全球領先技術團隊的尖兵。

此外，聯發科為卡位優秀菁英，聯發科今年暑期實習生招募人數翻倍，每位實習生投入超過10萬元培育費用，且提供實習生高達七成預聘正職員工機會。