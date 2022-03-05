聯電(2303)今年預計招募2000名人才，今（5）日於台大校園徵才博覽會進行首場大學校園徵才活動，由台大畢業的總經理簡山傑、副總暨人資長陳進雙親自領軍，帶領多位台大校友主管與現場求職學弟妹近距離直接互動、解答提問，邀請大學菁英加入聯電。

聯電2022年大學校園徵才以「我們預見 只為讓你遇見」為主題，期許畢業生能藉由校園徵才的現場，幫助學生了解產業趨勢及發展，找到理想職務踏入職場、追求人生夢想。由於今年預計招募大量應屆畢業生，吸引不少學生前來位於椰林大道上的招募攤位詢問。

簡山傑表示，受惠全球半導體大趨勢所推動，各類應用晶片的需求持續增長。聯電因應長期營運成長持續擴產，對人才需求也一直增加，期待更多優秀新血與具有國際視野、世界觀的人才加入，與聯電共同邁向下一個里程碑。

陳進雙指出，聯電重視員工的多樣性、公平性、包容性和歸屬感，今年預計招募2000位人才，並特別於徵才現場成立海外暨僑外專區，提供中英日文諮詢服務，除了理工、資工科系相關背景的同學外，也特別歡迎具跨領域專業的新鮮人加入聯電。