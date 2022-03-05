行政院政務委員、數位發展部籌備召集人郭耀煌，日前向行政院長蘇貞昌表達想請辭返回校園。行政院發言人羅秉成今日表示，蘇貞昌非常欣賞重視郭耀煌在專業領域上的表現，現階段仍需借重郭的長才，堅持予以慰留。此外，蘇貞昌已指派唐鳳政委擔任籌備數位發展部的召集人，並期加速籌組作業。

數位發展部規劃今年7月成立掛牌，首任部長人選備受矚目，郭耀煌、唐鳳、科技部長吳政忠都被視為熱門人選，其中，負責數位發展部籌備工作的郭耀煌，原本被認為熟悉相關業務，被視為出任部長呼聲高，不過，近期傳出郭耀煌向蘇貞昌請辭。

對此，羅秉成表示，郭耀煌及唐鳳兩位政委的數位專業能力都非常優秀，對推動成立數位發展部也都盡心盡力，蘇院長非常肯定與感謝，雖然郭耀煌近日有向蘇貞昌表達其階段性任務已告一段落，希望能返回校園任教之意願，但蘇院長非常欣賞重視郭政委在專業領域上的表現，認為現階段仍需借重郭政委長才，堅持予以慰留，期能繼續襄助政務。

但是，數位發展部籌備召集人，蘇貞昌已指派由唐鳳接任，外界解讀數位發展部長預料由唐鳳出線機率較高。羅秉成強調，現階段加速數位發展部籌組作業，待相關規劃確定完成後，有關人事也會適時對外發布。