303全台大停電，引爆民怨炸鍋。民進黨台北市議員王世堅直言，若經濟部長王美花沒有因此下台的話，應該好好檢討。王世堅質疑，電力備載容量的計算是不是有問題？台電應該說清楚；他也發現，這次復電的速度比以往慢很多，可見台灣的電網設備和發電機組確實老舊；王世堅更指出，政府不斷設立各種改善小組，但疊床架屋的結果，就是「會而不議，議而不決，決而不行」。

王世堅4日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，台灣如果真的缺電至此，或電網脆弱至此，已經是藍綠共業了。王世堅認為，王美花如果這次沒下台的話，應該「深切檢討，戴罪立功」。

同時，王世堅也提出三點問題，首先是備載量計算是不是失真？之前都說備載有10幾趴，但停電之後，台電公布備載容量只有8.11%，「跟他們先前的預估十萬八千里」，備載容量計算是不是失真，台電要講清楚，到底缺電不缺電？電夠不夠？

接著，王世堅坦言，台灣的電網設施和發電廠機組設備確實過於老舊，「去年5月停電，5個小時就恢復，昨天12小時才恢復」，恢復時間越來越慢，可見機組、電網老舊，必須積極改善。

最後，王世堅還指出，去年5月王美花成立了智慧電網推動小組，昨天馬上又成立電腦強化改善小組，陳沖當行政院長時，當時大停電，也成立智慧電網推動小組，那麼多小組、改善機構疊床架屋的結果，「會而不議，議而不決，決而不行」，希望這樣的情況不要再發生。