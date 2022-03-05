為避開西方核彈級金融制裁，俄羅斯央行展開護盤決心，讓莫斯科證交所連續5天休市，股民哀嘆看不到未來。一位股市專家接受電視台訪問時，無奈舉杯向俄國股市的死亡告別，他最壞的打算是重操舊業，像25年前一樣，扮演聖誕老人的工作。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美各國和企業對俄國金融、經濟擴大制裁，不僅盧布暴跌，俄國股票在海外掛牌更慘變壁紙。為降低制裁衝擊，俄股周一（28日）起連休5天、關門大吉，何時能恢復交易仍是遙遙無期。

俄羅斯商業新聞頻道（RBC ）對投資集團Allies創始人兼股票市場策略師 Alexander Butmanov 的採訪在網路上瘋傳。

美國《財富》（Fortune）雜誌報導，RBC主播Elina Tikhonova問Butmanov股市是否有未來，他突然拿起一瓶氣泡水，舉杯向死亡的俄羅斯股市告別，並說「親愛的股市，你離我們很近，你很有趣。安息吧，親愛的同志。」

Butmanov無奈地說，最壞的情況下，「我就像25年前一樣，扮演聖誕老人的工作。」

歐美上周宣布制裁俄羅斯，將7家俄國銀行踢出環球銀行金融電信協會 （SWIFT）系統，造成俄國盧布資產流動性惡化，俄國央行緊急升息至20%，同時禁止外國投資人出售俄羅斯資產。

儘管莫斯科股市休市，但全球交易市場的俄羅斯股票閃崩，幾乎慘變壁紙。俄國最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank，SBER-UK）股價從14美元跌至 0.1美元，半年前Sberbank 市值超過1020 億美元，如今僅剩1.9 億美元，市值蒸發逾99%。

俄國石油巨頭Rosneft（ROSN-UK）股價從2月16日7.9美元慘殺到0.6美元。