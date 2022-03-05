華上生醫(7427)自主開發的CT-01腫瘤微環境調控劑組合新藥，用在晚期肝癌2線治療新藥，獲得TFDA許可進入臨床Ib/II期，將在台灣多個臨床試驗中心同步收案。

CT-01是新一代腫瘤微環境調控組合新藥，由西達本胺(Chidamide/Tucidinostat)與癌瑞格(Regorafenib)兩個藥物組成，兩個新藥的協同作用產生非常優越的腫瘤微環境調控活性，動物試驗顯示，可以不需要聯合免疫檢查點抑制劑，就有非常強的免疫調控抗癌活性，可以顯著大幅提升腫瘤應答率(ORR)。

CT-01主要是藉由重塑腫瘤微環境的創新機制，顯著驅動腫瘤血管正常化，改善腫瘤微環境的缺氧狀態，抑制體內壓抑型免疫細胞的數量與活性(Treg、MDSCs、TAM)，調控腫瘤微環境的細胞因子與趨化因子的基因表達，活化抗癌的CTL與NK免疫細胞，能選擇性辨識與攻擊腫瘤細胞，達到抑制腫瘤生長目標，並且可以讓宿主獲得持久的免疫記憶，可長期抑制癌細胞生長，達到較佳的長期治療預後。

目前，CT-01即將在台灣多個臨床試驗中心同步執行臨床Ib/II期試驗，治療晚期肝癌2線治療的病患。CT-01已在全球申請PCT專利，是一個新世代腫瘤免疫療法(不使用免疫檢查點抑制劑)，在晚期肝癌2線治療進行POC驗證。

肝癌是台灣國病，依據2018年台灣癌登資料顯示，台灣一年新診斷的肝癌患者超過1萬名，因肝癌而死亡超過8000名。而根據國外的數據統計分析，2020年肝癌是全球第六大常見癌症和第三大死亡的癌症，全球約有90萬例的肝癌新發病例和83萬例因肝癌而死亡。華上生醫指出，在全球，晚期肝癌2線治療仍存在顯著的臨床未滿足需求，期待CT-01能為病患帶來更有效的治療新選擇。