俄烏戰事，壽險業對俄羅斯債券是否提出信用減損引起關注，國泰金(2882)總經理李長庚認為，除非戰爭到不可收拾，俄羅斯沒有理由違約，如何因應可能變化，內部財務部門與會計師現在都很密集討論，會盡快估算出來。新光金(2888)副總經理李超儒指出，目前持有曝險部位沒有太大變化，對於俄債信用品質會做妥當反映，但要怎麼做減損，除了內部、會計師外，也看壽險公會的意見，會在第一季底前決定。

國內壽險投資俄羅斯債券1382億元，近期有投信報告指出，台灣壽險業投資的俄羅斯債券可能完全100％提列損失，壽險公會為此甚至提反駁。李長庚表示，俄烏戰爭還在持續，每天可能都會發生變化，國泰金本身俄羅斯曝險不高，佔整個可運用資金部位0.3％。而俄羅斯曾受歐美制裁，也都沒有違約過，現在俄羅斯本身外匯存底6300億美元，遠高於1998年的150億美元，如果要違約，俄羅斯將自絕於國際金融市場，要在國際上籌資將會非常困難，他判斷俄羅斯不會故意違約。

李長庚指出，國泰金以最高風險管理看待及因應可能變化，並與會計師都很密集討論，現在不確定性很高，會做合理估算，以免投資大眾擔心。而除了這個曝險部位外，也觀察對其它資本市場變動，利用這個機會規避風險。

至於通膨看法，李長庚認為，戰爭根據過去經驗對於資本市場衝擊是短暫的，但之後對相關經濟基本面影響，不同階段會有不同階段影響。現在除資本市場外，都關心通膨，能源、糧食價格都往上漲，發生戰爭一方又是能源及糧食輸出大國，國泰金內部也在估算，油價年平均一桶在100美元，對歐洲整個通膨增加0.6個百分點、美國增加0.2個百分點，如果飆升到120美元一桶，歐洲會超過1.2個百分點。通膨對台灣也有影響，但台灣通膨相對穩定，主要這幾年有台幣升值因素，如果美金升值過程中，台幣不像過去強勢，台灣通膨壓力會比過去來的高。

李超儒指出，對於俄羅斯債券曝險部位在去年第四季底是290億元，目前沒有太大變化，3月還要觀察。對於持有部位要反映多少減損，都還在考慮，不可能大幅提列減損未來又可能大幅回沖，所以要看信用評等怎麼走，仍要時間觀察。