吳敏濟表示，贈苗活動已邁入第12年，這是台中市最大規模的贈苗活動，種樹已成全民運動。（陳世宗攝）

一年一度的植樹節到來，北台中聯合贈苗活動5日於大甲體育場舉行，吸引上千位民眾排隊領苗。市議員吳敏濟與東勢林管處、農業局等單位，一起於現場參與發放，桂花、櫻花等13種樹苗總計8300株，1小時內就被民眾領取一空。林務局強調，期許民眾多種樹，可淨化空氣美化環境。

吳敏濟表示，贈苗活動已邁入第12年，這是台中市最大規模的贈苗活動，種樹已成全民運動。5日一大早就有上千人前往排隊，不同以往有許多祖孫三代全家一起總動員，連周歲大的嬰兒及小學生也都來排隊領樹苗，見證環境教育須從小紮根做起。

農業局林務自然保育科長林弘敏指出，今年樹苗多達13種，有台灣肖楠、青楓、紅榨槭、烏心石、山櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、山黃梔、七里香、矮仙丹、小花紫薇及羅漢松共13種共有8300株；透過一年一度的植樹節到來，激發人們愛林、造林促進國土綠化，保護人類賴以生存的生態環境。

林務局東勢林管處祕書吳貞純，現場教導民眾植樹、管理及栽培，提到苗木有分喬木與灌木，喬木建議要留1米5到2米間距，樹苗也可附著於支架使其長得更快更好；民眾要注意樹苗都有軟盆包覆，移植時輕輕拿下，小心不要破壞土球，然後再放到挖好的洞裡覆土澆水。

吳敏濟強調，台中市2020年排碳3427萬噸，根據研究一棵20年生林木每年可減碳18公斤，北台中12年來總共送出8萬多棵樹苗，只要越多人種樹，二氧化碳就能逐漸降低，空氣品質變得更好，社區變得更美麗。