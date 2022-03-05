為強化校園防疫網路，北市12家合約醫療院所在3月7日至13日開設青少年BNT門診，並於萬芳醫院及三軍總醫院加開夜間門診、聯合醫院婦幼院區及國泰醫院加開週六門診，鼓勵平日工作繁忙的家長，可多加利用。北市衛生局呼籲，尚未完成第1、2劑12至17歲的青少年，盡速完成預約，前往接種且須由家長陪同至現場共同簽署意願書。

北市12家合約醫療院所包括長庚醫院、博仁醫院、國泰醫院、聯醫仁愛院區、宏恩醫院、馬偕醫院、台大醫院、聯醫婦幼院區、萬芳醫院、景美醫院、三軍總醫院和台北榮民總醫院。

北市衛生局提醒，中央1922預約平台提供莫德納、BNT及高端追加劑預約，為提供民眾多元預約管道及便民服務，如有AZ第1、2劑及追加劑接種需求，或莫德納、BNT及高端疫苗第1、2劑接種需求，可多加利用北市指定的疫苗合約醫院預約門診，凡3月31日前完成接種第1、2劑接種，可獲得200元商品禮券。