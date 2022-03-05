南投縣埔里鎮驚傳鱷魚出現在茭白筍田，農業局昨（4）在善里茭白筍田發現鱷魚，交由「爬蟲動物救援協助送醫治療」專業人員捕抓，本來徹夜搜尋未果，補抓大隊今想利用鱷魚習性，趁牠上岸曬太陽時獵捕，果然今早再度目擊身上滿是青苔的鱷魚上岸做日光浴，該鱷魚為凱門眼鏡鱷、體長約60公分。

據了解，原本當地人認為是有人拿假鱷魚來嚇阻宵小，某農民說，住在埔里超過40年也沒有看過鱷魚，更不要說拿來放在茭白筍田裡，而出現鱷魚的茭白筍田地主黃姓農民很淡定地說，上禮拜就發現鱷魚了，一開始發現確實嚇一跳，但鱷魚就靜靜趴著、沒有移動，就跟寵物一樣很乖，因此也就沒有理他，期間也曾下水農作，靠近他身邊也沒有移動，乖乖待在原處，因此要大家不要怕。

專業人員昨捕抓本來徹夜搜尋未果，補抓大隊今想利用鱷魚習性，趁牠上岸曬太陽時獵捕，果然今早再度目擊身上滿是青苔的鱷魚上岸做日光浴。（翻攝自臉書粉專「爬蟲動物救援協助送醫治療」）

農業處強調，目前發現的鱷魚體型約2尺左右，應該是凱門眼鏡鱷，雖然被發現的鱷魚體型較小，但仍有一定的危險性，呼籲民眾還是不要靠近；臉書粉專「爬蟲動物救援協助送醫治療」今曝光鱷魚爬出水面的照片，表示「沼澤貓咪警覺性高，目前尚未捕捉成功」。

農業處表示，原本研判是有茭白筍農為遏止小偷盜割茭白筍，因此購買充氣鱷魚放置在茭白筍田內，但直到昨下午3點左右前往查看的人員回報，在向善里發現確實有1隻鱷魚蹤跡，當下派員前往協助，呼籲民眾不要任意擅闖，以免發生危險。