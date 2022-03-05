白色自小客車翻車後，駕駛從機車便道欲逃離，被追趕而至的警方逮捕狼狽上銬。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1輛白色自小客車今（5）日下午近3時許，行經前鎮區漁港路時，因違規迴轉，被草衙派出所巡邏警網撞見尾追，白車駕駛逃上國道，以為可將其警用巡邏機車的員警拋在腦後，未料，因車速過快在國1北上372公里五甲交流道附近當場翻車，駕駛從四腳朝天的車中爬出，逃上國道旁的機車道，當場被騎上便道的員警逮個正著，警方正釐清違規車主為何逃逸的原因。