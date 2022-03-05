轎車違規迴轉遭警攔查 心虛逃上國道結局超展開 15:582022/03/05 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白色自小客車逃避警方追緝，在國1北上372公里五甲交流道附近翻車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白色自小客車翻車後，駕駛從機車便道欲逃離，被追趕而至的警方逮捕狼狽上銬。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市1輛白色自小客車今（5）日下午近3時許，行經前鎮區漁港路時，因違規迴轉，被草衙派出所巡邏警網撞見尾追，白車駕駛逃上國道，以為可將其警用巡邏機車的員警拋在腦後，未料，因車速過快在國1北上372公里五甲交流道附近當場翻車，駕駛從四腳朝天的車中爬出，逃上國道旁的機車道，當場被騎上便道的員警逮個正著，警方正釐清違規車主為何逃逸的原因。 #違規迴轉 #上國道 #草衙派出所 #駕駛 #員警 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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