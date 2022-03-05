台達電(2308)致力提高產品附加價值，每年研發費用維持8%，公司亦持續徵才，擴大機構、電源、通訊系統、數據分析及影像辨識等相關領域軟硬體研發工程師，全台預計招募1500名優秀人才，希望達成長期毛利率30%目標。

台達電近年快速發展電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎設施、能源基礎設施等策略市場，相關領域都是極具發展性與未來性的產業，公司也一直努力提高產品附加價值，RD一直維持8%，希望能達成長期毛利率30%目標。

台達電董事長海英俊今日受邀出席台大校園徵才博覽會開幕儀式，他在致詞時表示，台達在台灣持續擴廠並擴大招募，泰國與印度甚至歐、美亦將持續加碼布局，全球有超過2500名的人才需求，其中全台預計招募1500名優秀人才，涵蓋機構、電源、通訊系統到數據分析及影像辨識等相關領域軟硬體研發工程師。

海英俊指出，台達電整體薪酬相當具有競爭力，今年除年度調薪外，更增加結構性調薪，調高本薪平均幅度約15%~20%，同時也特別針對社會新鮮人進行起薪調整，與台達事業發展有高度關聯的專業領域調整幅度最高可達25%以上。

台達電積極培育人才，與台大合作成立的聯合研發中心也將於3月中落成；台達電3月起於台大、成大、清大、交大、台科大、北科大、中央、政大等校園舉辦徵才博覽會及說明會，提供全球職缺資訊。

由於各業務動能都還不錯，沒有看到會衰退的，台達電預估，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長。