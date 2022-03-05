林姓男子2018年在台南某酒店認識李姓小姐，雖然林男是已婚身份，但仍與對方交往，由於李女家中債務負擔大，林男屢次掏錢為其家人還款，卻未向李女追討返還，並稱要包養李女，要求對方離開酒店，未料林男隔年與妻子離婚後，卻開始追討207萬元的欠款，並提出民事求償，新北地院近期判處林男敗訴。

林男指控，2人交往期間，李女曾多次傳訊，以其親友欠債、信用卡債將逾期、沒有工作等理由跟他借款，金額高達207萬多元。不過，李女稱，她家中經濟拮据，因此進入酒店工作，與林男交往期間，有跟他說明家中狀況，也有向他表明自己會還款，但林男卻堅持稱這些款項是給她的安家費，還要她離開酒店。

李女表示，她2019年3月離開酒店後，生活費、房租都是由林男提供，她懷孕後，林男也以家庭因素要求她做人工流產，事隔3月林男與妻子離婚後，便卻不斷向她追討款項。李女認為，那些款項是林男贈與給她，若她確實有向林男借款，何須離開酒店工作、心甘情願當小三、懷孕。

法官依據雙方對話紀錄認為，林男有多次匯款紀錄，但李女2018年曾提到「這是我先跟你借的，我會還你的」、「錢我會還你的」等語，林男都沒有任何回應，雙方也沒有提到借款利息、清償時間，在李女沒有還款的情況下，林男卻一再出借款項，與一般借貸常情有為，且林男也未提出其他事證，證明與李女有消費借貸的合意關係，因此認為林男要求返還沒有證據，判他敗訴。全案可上訴。