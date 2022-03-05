國內第3劑打氣趨緩，且多數選擇接種BNT、莫德納等mRNA疫苗，高端及AZ接種量暴跌。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，目前國內高端及AZ疫苗各有200多萬劑，高端屆效高峰期將落在今年8月到11月，而AZ最後一批將在今年5月到期，如未打完將銷毀或提供研究機構使用。

國民黨立委萬美玲昨在立法院質詢時指出，政府共採購500萬劑高端疫苗，至今還剩279萬劑無人問津，恐面臨到期銷毀。衛福部長陳時中坦言，只要疫苗超過科學性安全效期，剩下的只好銷毀。

但可能面臨報廢的疫苗不只高端，國內AZ疫苗也同樣打不完。莊人祥今表示，國內採購1000萬劑AZ疫苗，加上國外捐贈，目前接種數達1520萬人次，還剩下200多萬劑。

國內第1、2劑接種率也進入停滯期，近期第3劑接種意願也下滑，且指揮中心並未將AZ列為第3劑接種主力，僅開放對蛋白疫苗或mRNA疫苗過敏者，可經醫師評估後接種，導致近期AZ接種量暴跌，單日接種人次僅千人。

莊人祥表示，今年3、4、5月將各有一批AZ疫苗到期，最晚一批會落在5月下旬，目前外交部正在洽詢捐贈管道，如果沒有使用完畢，就會銷毀或提供研究機構使用。

至於高端疫苗，莊人祥說目前還剩下256萬劑，今年4到6月之間，每月平均有5到8萬劑到期，可能打得完，主要到期日會落在今年8月下旬到11月之間。

陳時中昨表示，如果WHO團結疫苗試驗能在3月底、4月初通過，高端需求量可能變大。莊人祥也提到，目前高端正在申請青少年臨床試驗資料，如順利通過，未來青少年也多一項疫苗選擇。