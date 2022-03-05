龍華科大副校長陳逸謙（左2）致贈感謝狀給全球動力科技總經理陳俊男。（龍華科大提供／陳夢茹桃園傳真）

龍華科大數位內容中心結合各領域團隊，培育學子跨領域數位科技專業技能。（龍華科大提供／陳夢茹桃園傳真）

「元宇宙」題材發燒，虛擬物體、人物角色等建構虛擬世界概念，可以透過硬體裝置帶使用者進入虛擬世界，龍華科技大學師生日前跨域與全球動力科技股份有限公司攜手合作，捐贈價值數百萬專業多功能體感模擬車架系統，進行數位互動系統開發，結合軟體與硬體的機電整合技術，培育創新研發與專業人才。

龍華科大學術副校長教授陳逸謙表示，校方多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，這次與全球動力科技合作，配合國家發展政策，長期投入機電整合數位互動內容的開發，將能提供學生具有啟發性的學習環境，有助提升學生的學習成效與主動性，並落實產官學合作精神。

全球動力科技總經理陳俊男說，公司以元宇宙嚴肅遊戲領導品牌 Big x Reality，致力於創新且高擬真度體感的產業模擬訓練（XR）應用，結合AIoT與軟硬體整合應用，提供一站式模擬訓練系統整合服務。

龍華科大數位內容中心為培育數位科技專業技術、與產業界合作交流平台，以「影音媒體」、「創新教育」及「智慧科技」3大數位發展主軸；「智慧科技」旨在發展智慧機器人與AR／VR混合實境開發技術，推廣「互動科技技術服務」，培養學子跨領域專長及多元技能。

校方表示，數位內容中心為推展虛擬世代數位產學合作，近年來陸續建置嶄新的數位學習場域，並增設Workshop工作坊學習室、AR／VR互動開發體驗館、智慧機器人國際培育賽場、影視動畫創作基地，同時整合跨領域師資與課程，連結校內外各專業領域團隊，共同培育創新多元的數位人才。