行政院發言人羅秉成5日指出，行政院長蘇貞昌改派政委唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，而原任召集人郭耀煌原本打算請辭，在蘇貞昌肯定與強力慰留下留任，這項人事的安排間接證實了唐鳳已內定為數位部的首任部長。

羅秉成也證實了郭耀煌有請辭。他說，郭耀煌與唐鳳兩位的數位專業能力都非常優秀，對推動成立數位發展部也都盡心盡力，雖然郭耀煌近日有向蘇貞昌表達其階段性任務已告一段落，希望能返回校園任教之意願，惟蘇非常欣賞重視郭政委在專業領域上的表現，而現階段仍需借重郭政委長才，故堅持予以慰留，期能繼續襄助政務。

羅秉成說，蘇貞昌已指派唐鳳擔任籌備數位發展部的召集人，並期加速籌組作業，待相關規劃確定完成後，有關人事也會適時對外發布。

據指出，行政院組織改造將新設立數位發展部，由於數位發展部規劃於6、7月才掛牌，屆時蘇貞昌才會任命首任新任部長，但是籌備工作小組召集人換成唐鳳後，等於是間接證實了將內定唐鳳為首任部長。