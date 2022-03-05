在台中成功嶺104旅服役的1名蔡姓下士班長，為了討女友歡心，在寢室的椅子上發現一個裝有現金3萬3000元的錢包，當場心生貪念，見四下無人，偷偷把錢及贓物帶離營區，拿去旅遊，隔日休假時還大方帶女友去銀樓買黃金手鍊及戒指，經軍方移送台中憲兵隊法辦，台中地院考量蔡男坦承犯行，且有悔悟之心，故依竊盜罪判有期徒刑6月，緩刑2年。

根據判決書，蔡姓下士於110年8月在營區幹部寢室內，發現椅子有一個拉鍊開啟的錢包，竟意圖將錢包占為己有，竊取裡面3萬3000元現金，得手後，將這筆錢帶離營區，除了拿來當出遊之花費外，隔日更帶女友到銀樓挑首飾，霸氣買單，購買黃金手鍊1條（重7分）及黃金戒指1只（重1錢4分）送給女友博取歡心。

軍中同袍發現皮夾現金遺失後向部隊反映，104旅立刻通報台中憲兵隊進行調查，憲兵隊派員調查後，發現是蔡姓下士所為，立刻將他法辦，並移送台中地檢署偵辦。

檢方表示，蔡男坦承犯案，且約定還款3萬元，以每月11日前給付1萬元的方式還款。台中地院法官考量蔡男犯後態度尚佳，且與失主達成和解並賠償完畢，應知警惕而無再犯之意，故依竊盜罪判有期徒刑6月，得以易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，緩刑2年。