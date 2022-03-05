54歲金鐘視后田麗今(5日)突在社群曬出吊點滴照片，表示「人生本無常，發生了就面對解決」，讓粉絲都相當擔心她的身體是否出了什麼狀況，也有人詢問是否是疫苗副作用，但遭到她否認，對此，經紀人也透露她的病況。

田麗今在社群發文，寫下：「早安安～終於有力氣動動了，再加油幾天應該會好的。人生本無常，發生了就面對解決，只能這樣的」，並附上一張點滴照和窗外的風景照，但沒特別透露吊點滴原因，讓粉絲都相當擔心。

有網友擔心她是否因疫苗副作用，她也回覆不是，並表示目前人在台灣，據《聯合報》報導，經紀人透露病況，她因受風寒身體不舒服，沒什麼大礙，要大家放心。

田麗近年定居台東，過著恬淡的田園生活，早睡早起的安穩的日子，容易不在意身材，讓她一度胖到60多公斤，在鄰居提醒下，才開始上健身課，而她之前因為疫情的影響，在大陸的工作因此停擺，現疫情趨緩，她也打算3月初到大陸工作，除了拍戲外，也可能參與「直播帶貨」，預計至少待上半年。