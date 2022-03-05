味全龍隊5日在斗六棒球場與中信兄弟進行自辦熱身賽，龍隊此役推出新秀曹祐齊先發，他先發2局、無失分，最快球速147公里，他表示，由於上次紅白暫時控球不理想，此役主要是先要求控球，球速部分則未特別在意。

曹祐齊此役先發面對兄弟，讓兄弟打者6上6下，投出2次三振，電視轉播測到最快球速147公里。賽後他表示，今天最主要的課題是在控球，「之前紅白戰控球不理想，所以今天先要求控球，把動作、投球機制做好，至於球速則沒特別要求。」

去年季中選秀被龍隊第二輪選進，今年迎來生涯首次春訓，曹祐齊表示，休賽季最大課題就是強化身體，看能否完整出賽一整季，他也透露這段時間也加練2個變化球種，希望能在配球上更多樣性。

「之前我只有2個變化球，休賽季時就多練變速球跟cutter，在時暫時丟的比例拉高，測試這2個球種在實戰上的反應。」曹祐齊也希望今年能夠一整季完整出賽，「最重要的是要保持健康。」