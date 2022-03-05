有網友貼出洛杉磯的油價，一加侖6.65美元，美制一加侖大約等於3.875公升，目前一美元大約是28元新台幣，換算下來，相當於一公升48元左右！網友驚呼，發生什麼事情？

網友在PTT貼出照片並指出，他朋友貼出洛杉磯油價，最便宜的Regular一加侖要6.65美元，Special一加侖6.95美元，Super+一加侖要7.25美元。以最便宜的Regular一加侖6.65美元來說，美制一加侖大約等於3.875公升，目前一美元大約是28元新台幣，換算下來，相當於一公升48元左右！發生了什麼事？

有人指出，加州的原油本來也不是靠俄羅斯進口，但美國大型Refiner必須找到別的原油供應商，來處理西岸的需求。

另有人認為，但是亞洲Refiner也把主意打到阿拉斯加這裡，所以大家競爭的結果就是原油價格衝到116一桶。另外一個理由，則是加州政府因為比較重視環保，所以汽油的成本就會進一步增加，加一加自然就比芝加哥的油價來得高。

不過有網友直言，這是洛杉磯市區正常發揮，永遠比加州其他地方貴！