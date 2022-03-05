台灣期貨交易量創新高，元大期擴大徵才。台灣期交所連續4年突破2億口交易量，2021年衝至3.92億口，年增近15%、創下歷史新高。看好期貨市場商機，元大期貨(6023)啟動「2022眾星期聚」校園徵才，首創專業督導及經理人直接指導，提供完整的在職培訓計畫，冀望吸引多元跨域人才的加入。

元大期長年投注大量的資源在人才培育上，對於徵才、選才、用才、育才、留才，建置一套完善的系統。今年實習計畫中，規畫集中訓練，並參與專業經理人日常工作與一系列專業培訓課程，了解國內外期權商品基礎知識、國際政經事件連結市場波動分析、數位行銷與社群經營、專業程式交易技術、客訴處理與交易風險控管等專業職能與金融服務，更以師徒制傳授實務投資經驗，並培訓考取金融專業證照，畢業後順利銜接就業。

元大期已獲金彝獎兩屆「傑出人才培育」團體獎，以及連續四屆的「期貨傑出人才」個人獎的榮譽肯定，以「亞洲地區最值得信任的期貨商」為目標持續邁進。