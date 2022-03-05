今天在NBA場上太陽以115：114險勝尼克，這場比賽太陽缺少主將保羅(Chris Paul)和戴文布克(Devin Booker)，仍送給對方7連敗，而這場太陽的射手強生(Cameron Johnson)強勢跳出，轟下全場最高38分，並在終場前命中正面打板外線絕殺，讓太陽以1分差氣走對手。

Cameron Johnson liquida a los @nyknicks después de que estos se dieran un tiro en el pie.



Estos @Suns hacen pagar cualquier tipo de concesión.



38 PTS 🏀

9-12 T3 🔥

28 MIN ⏱️pic.twitter.com/K5D6n60Nhn — Jacobo León (@jalekal) March 5, 2022

保羅因傷休養多時，布克則觸發健康安全協議無法上場，在這樣的情況下太陽仍有競爭力，今天替補射手強生本場徹底大爆發，上場28分鐘就轟下38分，投籃命中率68.8%、外線75%(12中9)、罰球87.5%，場上正負值+9，完全是致勝功臣。

強生第2節開始就頻頻用招牌外線轟炸對手，切入進攻也不馬虎，而他的個人秀於第4節展開，在末節剛開始太陽還以接近15分差落後，但強生帶頭吹起反攻號角，先用一記切入硬吃拿下分數，然後連續轟炸4記外線將比數追平。

時間剩最後1分多鐘時太陽又被反超，但強生持續維持高檔，緊緊咬住比分，接著比賽剩7秒時太陽犯規讓尼克進行罰球，但他們第二罰失手，太陽落後2分，這時佩恩(Cameron Payne)快速將球推進，傳給在弧頂位置的強生，他運了一下往前出手，球打板入網，上演奪命絕殺，幫助球隊以1分險勝！

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“Cameron Johnson Calls Glass, Game” pic.twitter.com/VKL554YDK5 — Shane Dale (@ShaneDaleAZ) March 5, 2022

此外太陽其他人表現也不賴，布瑞吉斯(Mikal Bridges)20分6籃板4助攻2抄截、克勞德(Jae Crowder)14分7籃板、佩恩17分16助攻，尼克部分主力得分手巴雷特(RJ Barrett)拿下20分5籃板5助攻、禁區悍將蘭道爾(Julius Randle)25分7籃板、米契爾羅賓生(Mitchell Robinson)17分15籃板4抄截3火鍋。