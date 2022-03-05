台灣與東協、南亞及紐澳國家各地之間的生物，關聯密切且具有多樣性，台灣師範大學生命科學專業學院在科技部科普產品製播推廣產學合作計畫經費補助下，拍攝科普生態紀錄影片《發現國境之南-台灣生物的南島緣》，從學術與科普研究的觀點出發，論述寶島與蘭嶼生物的南島緣起。

台師大表示，《發現國境之南-台灣生物的南島緣》共拍攝5集，首集〈黑潮送來的禮物〉由台師大名譽教授黃生邀請台大教授詹森、「螃蟹博士」劉烘昌以及林試所主任鄧書麟告訴觀眾，黑潮如何作為海洋輸送帶，將南島各個物種帶到台灣南邊海岸。第2集〈黑潮帶來的訊息〉由台師大教授杜銘章帶領觀眾，游進黑潮的洋流裡面，一探蘭嶼海蛇的真面貌。

第3集〈飄洋過海的蝴蝶〉由台師大教授徐堉峰帶領觀眾，探索珠光裳鳳蝶如何從菲律賓飄洋過海來到蘭嶼的秘密。第4集〈球背象鼻蟲的奇幻漂流〉由台師大教授林仲平分享，球背象鼻蟲如何利用棋盤腳果實的漂流，透過黑潮跨海遷徙到蘭嶼。

最後一集〈島嶼動物命運大不同〉則由台師大教授吳忠信邀請東海大學林良恭與台師大李佩珍兩位教授告訴觀眾，寶島上哺乳動物如何在遠古冰河時期，通過台灣海峽的陸橋進到或是離開臺灣，形成現今台灣哺乳動物非常複雜的生物多樣性。

台師大教授吳忠信指出，寶島生物多樣性雖然豐富，但也面臨族群不穩定、環境破壞、氣候變遷等生存危機，紀錄台灣生物的南島緣，讓觀眾有著新而寬廣的視野，更能落實生態永續發展。

科普生態紀錄影片《發現國境之南-台灣生物的南島緣》是由科技部科普產品製播推廣產學合作計畫經費補助拍攝，預計於3月6日 (日)、13日(日)、20日(日)三天下午3：00-4：00在科技部委託的全民電視台頻道播出。