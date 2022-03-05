這是花蓮林管處確年8月，請獵人射殺3隻外來埃及聖䴉。（本報資料照片／王志偉花蓮傳真）

埃及聖䴉大量現身，花蓮銅門獵人隊與台東林管處獵人隊共7人，展開擴大搜尋。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮去年8月發現外來種鳥類「埃及聖䴉」強勢入侵，林管處追捕移除，未料沉寂半年，疑似又自北方飛來20隻，分布玉里鎮長良一帶，因生性機警，一發現就飛走，花蓮林區管理處長黃群策表示，已派員追查並再度啟動清零計畫，將沿發現田間擴大找尋夜棲點及覓食區，也請台東林管處獵人隊協助，擴大搜尋獵殺，務必要移除。

埃及聖䴉最明顯特徵是黑色長喙形如鐮刀，鳥友稱祂「死神鐮刀」，原產於非洲、中東地區，40多年前被新竹某樂園引進台灣後，原本只有幾隻脫逃，卻在台灣大量繁殖，牠們在台灣幾無天敵，本土鳥類棲息地若被埃及聖䴉侵入，生存空間很快就會消失。農委會去年展開全台移除計畫，並請獵人協助射殺移除。

去年8月間，在花蓮壽豐鄉魚塭現蹤，花蓮林管處請獵人射殺3隻，之後有4次零星通報，未料沈寂半年多，埃及聖䴉又被發現出現在玉里鎮一帶，且一次多達20隻，是歷來通報最多的一次。

黃群策表示，228連假接獲民眾通報，一群埃及聖䴉飛到玉里鎮附近，林管處人員連假過後每天都前往追蹤，發現有一群，但行蹤不固定，在玉里鎮長良、三民地區，以及瑞穗鄉瑞北村活動，有4處翻耕的臨時棲息點，移動範圍約30平方公里。

他說，這群埃及聖䴉，疑似從北方飛來，最近看到的約8、9隻，族群有分散跡象。除了在玉里鎮持續追蹤，縣內3個工作站共出動12人，在縣境內魚塭、農田等可能地點四處查看是否有埃及聖䴉蹤影，玉里鎮之外的其他轄區都沒有發現。

黃群策說，目前發現蹤跡處，都是翻耕過的農田，研判是臨時性覓食區，因5月就要進入繁殖季，目前策略是尋找夜棲點和覓食區，掌握行蹤後即執行清零。除了花蓮銅門獵人隊，也請台東林管處獵人隊共7人加入，8日起將擴大搜尋，以玉里為中心，往南到富里、往北到瑞穗地毯式搜尋獵捕，防杜埃及聖䴉往南飛。

花蓮林管處呼籲，附近居民若有任何發現埃及聖䴉，請立即通報（03）8325141轉275，如有照片也請協助寄到[email protected]，會有專人回覆與追蹤，切勿私自捕殺。