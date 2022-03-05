新竹市光復高中繼去年奪下HBL季軍，為大新竹拿下首座季軍獎盃之後，今年延續戰力，準決賽一路橫掃對手，以分組第1之姿晉級4強，將於3月12日進軍小巨蛋，誓言要為大新竹拿下首座冠軍盃，新竹市長林智堅5日更是送上客製化大紅毛巾，預祝選手們橫掃千軍。

林智堅今天遞上客製化的「大紅毛巾」，期盼選手們戰績長紅，並給予決賽補給品，盼讓選手們補充體力，在賽場上能發揮「勇者無懼，勇往直前」的精神。

林智堅說，作為新竹市長，見光復高中闖入4強，他與有榮焉，市府也特別包下光復路公車亭與路燈旗，號召市民朋友共同為光復高中加油、打氣。他也特別籲請隊員們，「不要有壓力」。

教育處表示，光復高中繼去年奪下HBL季軍、創下桃竹苗地區最佳成績，更是竹市首座季軍獎盃，今年極有可能再寫下隊史最好成績，甚至有可能是光復高中與新竹市首座HBL冠軍。市府也邀請市民們一起見證光復籃猿完成全國制霸的歷史一刻。

「享受比賽最重要」教練陳定杰說。新竹市極有可能奪下史上首座HBL冠軍金盃機會，無論新竹市民或隊員老家鄉親都有所期待，但大家都不願意給小孩壓力，「一生只有1次HBL」，孩子們應該樂在其中，無論好壞都是最好成長。

陳定杰也讚，大家都第1次收到「客製化」禮物，都非常開心，毛巾兼具紀念、實用，大家都很喜歡。

隊長張俊生說，如同過去每1場比賽，每顆球都要用盡全力，近日他們積極加強投射、突破能力，在球場上將積極衝刺、積極防守。

對於市府致贈「客製化」大紅毛巾，張俊生說，大紅毛巾配色與球隊配色一致，還選用面積近乎浴巾大小，「非常實用」。

市府表示，新竹市近幾年的籃球項目具有極大的斬獲，2018年時光復高中代表新竹市第次進軍HBL，就奪下殿軍，而隨後兩年新竹高商女籃隊接棒，在HBL乙組女籃賽事勇奪冠軍，完成2連霸，今年光復高中已打進前4強。

新竹市積極布局「在地球員培訓」，讓竹、苗籃運燃起希望的火種，球員能夠安心且放心地留在新竹，一展長才，這也成為新竹市球隊持續維持戰力的主要核心。

教育處指出，市府近年積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，林智堅上任後非常重視各項體育扎根工作，投入將近8000萬元在各項選手培訓、參賽上，另外，也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場、風雨球場整建工程，在籃球項目的訓練站上有8間國小、7間國中及5間高中，訓練站廣布，足見新竹市在籃球項目發展的努力。