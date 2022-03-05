俄羅斯入侵烏克蘭已近2周，全球各地掀起挺烏活動，不少人在臉書做藍黃色圈大頭照聲援烏克蘭，新竹市政府則是繼台電新竹區營業處在活動中心外牆點亮藍、黃燈光，象徵烏克蘭國旗色之後，4日晚間起也在百年古蹟迎曦門面點亮藍黃光，以精神相挺烏克蘭。

俄烏戰火持續，全球響應聲援烏克蘭，市長林智堅表示，烏俄戰爭值得台灣人借鏡並關注，烏克蘭人民不分男女老少，皆拿起槍挺身捍衛自己的國家，不因國力差距有絲毫退讓，令全世界為之動容，各國力挺聲援，紛紛譴責並抵制俄羅斯，盼烏克蘭度過難關，祈禱和平曙光到來。

市府指出，迎曦門聲援烏克蘭燈光投射昨晚起點燈，每晚6時至10時點燈；另，台電新竹區營業處活動中心外牆點燈則依氣象局公布日落時間自動亮燈，直至晚間10時，邀請各地反戰民眾前來新竹迎曦門，一同聲援烏克蘭。

市府補充，世界各國聲援烏克蘭，除提供軍事設備、凍結俄羅斯海外資產之外，更在巴黎菲爾鐵塔、羅馬競技場、紐約帝國大廈、柏林布蘭登堡大門等著名地標上投射烏克蘭藍黃國旗色，表達對烏克蘭的支持，更展現全球反戰意志。