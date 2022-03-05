胡瓜（中）把郭婷筠視為女兒看待，特地到婚宴現場送上祝福。（羅永銘攝）

王彩樺到婚宴現場，祝福好友婚姻美滿。（羅永銘攝）

33歲郭婷筠5日與40歲老公彭正舉行婚宴，胡瓜、王彩樺、浩角翔起、謝金晶、賴慧如等人到場送上祝福。郭婷筠、彭正在2年前已經登記結婚，因為疫情影響，婚宴順延至今，他們的2歲兒子彭Q也擔任小花童，模樣可愛。

郭婷筠為了婚禮前後瘦身近30公斤，甜蜜說老公對她是真愛，「我之前真的滿胖」，彭正笑虧：「妳現在才知道，終於有自覺了。」郭婷筠滿意目前身材、體重，笑說在減肥前曾和老公去按摩，結果被店員誤以為是姊弟。

胡瓜直誇郭婷筠瘦身成功，分享與郭婷筠在《明日之星》選秀相識，至今有15年交情，胡瓜一開始看到郭婷筠覺得與她女兒胡盈禎很像，「當時我還跟婷筠說，我跟妳相處比跟我女兒相處時間還多，她們當時狀態也都很類似，我也勸她多運動，現在婷筠也瘦很多，2人成功案例真的很好，就像父女親情一樣，瘦身成功，又有小寶寶，要幸福下去。」

郭婷筠婚禮開場前，受訪時，突然老公道歉，直說因為她在婚宴中有安排不同進場，特地與彭正一起同台唱跳，但對彭正來說跳舞是他的罩門，還會同手同腳，為此緊張到前一晚失眠，更透露夫妻倆在婚禮前一天，還分床睡，郭婷筠解釋因為當晚父母等親人都住家裡，眾人都睡一起。

王彩樺看到好友郭婷筠婚姻美滿，心情開心，一早受訪時，她聲音略有沙啞，笑說因為看《華燈初上》到早上6點半，只睡3個小時，「我現在有一點彌留狀態。」至於被問及澎恰恰欠債未還款一事，王彩樺透露其實先前曾經「少少」幫助過澎恰恰，盼澎恰恰趕進順利度過難關。