黨代表陳子芸表示，她希望國民黨會更好，所以才站出來表達心聲。（民眾提供）

國民黨中央常務委員選舉今天登場，金門縣黨部卻傳出選票疑遭作記號「監票」，引來黨代表陳子芸的不滿，痛批縣黨部搞「藍色恐怖」、「這種選舉不投也罷！」。縣黨部則澄清絕無此事，強調一切都照規定走，事先確有協調建議名單，但黨代表的自主性高，開票結果與規畫名單差距很大。

直接將未圈選的空白選票投入票匭，並找上縣黨部主委吳興邦抗議的陳子芸表示，她發現選票背面右下角，遭人用鉛筆註記，分別寫上1-22的號碼，讓人質疑開票後只要比對領票順序，就能知道每位代表投給誰，以及有無依照和配合黨部規畫名單來投票，如此作法根本失去公平投票的意義。

在地方政壇十分活躍，一向敢言、能言的陳子芸表示，她希望國民黨會更好，所以才站出來表達心聲。

吳興邦則說明，日前確有召開一場協商座談會，在「道德勸說」取得共識後，也有1份「建議名單」提供黨代表參考，但中常委選舉競爭激烈，黨代表的自主性又很高，開票結果與規畫名單差距很大。

書記長陳汶強也表示，縣黨部只是推參考名單，決定權還在黨代表，引起這場小風波的原因可能是建議名單不符某些黨代表的期待，而金門有22名黨代表，再加上2張預備票，黨中央的選票來到後，一切都按投開票所規定來做，其間黨中央是否有甚麼動到的地方，縣黨部確實都不知道。

縣黨部也表示，陳子芸代表人在台灣比較多，也沒參加協商座談會，直到昨天才回來金門，可能看到建議名單與她的期待不相符，才會有一些突兀的舉動，縣黨部對此也感到十分錯愕。

吳興邦強調，目前國民黨已很弱勢，正處於艱困時期，有人願意加入打拚的行列，國民黨歡迎都來不及，也盼望黨員同志共體時艱，建立共識團結努力。