針對大陸國務院總理李克強總理的政府工作報告涉台表述，上海東亞研究所助理所長包承柯表示，報告強調中國大陸一貫的對台政策，強調在九二共識的基礎上，推進兩岸的和平發展，同時反對台獨的分裂行徑以及外部勢力干擾，並強調兩岸共築中華民族復興之夢。這些講法都是基於今年大陸對台工作會議的基本精神，強調在兩岸關係艱難複雜的局面之下，要推進兩岸關係的穩定發展，關鍵還是在於九二共識。

另外，李克強今年在政府工作報告中提及「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，在十九大時有類似表述：「對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。」這次文字從「形成」變成「貫徹」，包承柯表示，這應該是為了銜接上今秋二十大對台工作的基本思考做一些先期的鋪路。

包承柯表示，對於解決台灣問題，大陸逐步完成整體思考和總體方略，但不會是全新的思路和詮釋，而是在過去30、40年累積下來的對台工作基礎上形成的經驗，再加以深化開拓。關鍵還是在反對台獨、在一個中國的框架裡面解決兩岸的分歧，推進兩岸的和平統一。

此外，李克強的政府工作報告中提到「堅決反對外部勢力干涉」，包承柯表示，這個說法在今年的大陸對台工作會議中就已經提出，尤其最近一段時間以來，涉台事務中不斷出現美國和日本的身影，把台灣當成挑釁大陸的棋子，讓兩岸關係愈趨緊張。

包承柯舉例，過去一周以來，美國拜登政府派遣的代表團和美國前國務卿蓬佩奧陸續訪問台灣，蓬佩奧甚至鼓吹台美建交，美國挑戰中國國家核心利益的行為，一刻也沒有停止。就連歐洲國家近來的反華行動，例如立陶宛與中方交惡，背後都有美國操作的痕跡，斧鑿斑斑。

包承柯表示，目前兩岸關係遇到最大的問題，一個就是台獨勢力的發展，利用修憲等切香腸方式挑戰大陸底線；另外就是美日等外部勢力干預，相信大陸都會提出斷然的措施來加以解決。