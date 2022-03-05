國民黨中常委選舉開票結果出爐。（趙婉淳攝）

國民黨中常委選舉開票結果出爐。（趙婉淳攝）

國民黨中常委選舉開票結果出爐。（趙婉淳攝）

國民黨中常委選舉開票結果出爐。（趙婉淳攝）

國民黨中常委選舉開票結果出爐，立委傅崐萁拔得頭籌，以1234票高票當選第一名，南投縣議員游顥、前台南縣副議長陳宗興連任成功，位居第二、第三，首次參選中常委的立委吳怡玎排名第四，現任中常委黃紹庭、高思博、江碩平、應曉薇則連任失利，新選出的中常委預計在下周三上任，首要任務即是著手備戰年底選舉。

本屆中常委選舉共40人角逐29席，競選期間，換票、買票、招待請客、送禮等傳聞不斷，被譽為史上最激烈的選戰，今天上午8點到下午2點開放黨代表投票，期間參選人與支持者積極在場外拉票，稍早開票結果出爐，投票率幾近百分百，相當踴躍。

根據投票結果，當選的有傅崐萁、游顥、陳宗興、吳怡玎、劉大貝、沈慶光、王伯倫、鄭任宗、呂學樟、游家富、謝衣鳯、蔣根煌、侯佳齡、曾文培、楊博仁、范成連、沈智慧、周孟蓉、邱素蘭、洪孟楷、鄧志平、侯彩鳳、林文瑞、張育美、鄭正鈐、蕭景田、吳尚鷹、林琮翰。

其中，前三名分別是立委傅崐萁1234票、洪系子弟兵、南投縣議員游顥1086票、前台南縣副議長陳宗興1049票；名單中，首次參選就當選的新人，包含立委傅崐萁、吳怡玎、洪孟楷、天明製藥董事長王伯綸，及保障名額吳尚鷹（身障）、林琮翰（原住民）。

由於此次中常委選舉競爭激烈，包括黃紹庭、高思博、江碩平、應曉薇等人競選連任失敗；此外，具備民代身份的台北市議員徐弘庭、立委林奕華、費鴻泰、李貴敏，也在這次選戰中，無法擠入前29名，無緣擔任中常委一職。

中央選舉監察委員會召集人林豐正也在選舉結果出爐後，召開記者會表示，國民黨第21屆第1任中常委選舉開票作業完成，本次共有40人參選，選舉人數有2016人，因本次選舉票數沒有同票數，不需要抽籤，經選監委員會核定當選名單後，由中央委員會公告於國民黨全球資訊網。