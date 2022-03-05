城揚建設位於高雄楠梓的大樓建案J ONE，去年10月成屋開賣，趕上台積電投資高雄熱潮，5日與保時捷共同舉辦賞車音樂會，名車、好房與美女吸引大量人潮，城揚首席副總經理陳靜儀表示，城揚集團今年將新推5個建案，總銷至少180億元。

城揚建設5日與保時捷PORSCHE合作，在大樓建案J ONE前廣場，共同舉辦賞車音樂會，保時捷特別提供全車系、總價值超過3143萬元的6部名車，現場試乘，其中，911 CARRERA GTS售價780萬元起。

城揚首席副總經理陳靜儀表示，城揚與保時捷已經合作多次，希望雙方的結合，能夠拉升雙方人氣，共創雙贏。

陳靜儀指出，位於高雄楠梓的大樓建案J ONE，是城揚集團近期的建案，2021年10月成屋開賣，剛好趕上台積電投資高雄熱潮，因此，在銷售初期，平均每周成交15戶至20戶，中間因台積電投資未明朗，而下滑到每周5到8戶

不過，去年11月開始，台積電確定投資高雄之後，去化速度又恢復到每周10多戶，她說，城揚J ONE剛開賣時，每坪開價介於29萬到30萬元，目前上調到每坪32萬元到35萬元，實價登錄的最高成交價是32.76萬元。

城揚專案經理薛銓興指出，城揚J ONE主要是2房和3房，從24坪到41坪，買家除了楠梓區的在地客，也有來自高雄市區、北部、台中和雲嘉南的置產客，以2房不包括車位的租金，目前大約是16,000元到18,000元。

陳靜儀表示，城揚J ONE是該集團近期銷售的成屋建案，城揚今年將再推出2個地上權建案、以及3個大樓住宅案，初步估計，5案總銷金額合計至少180億元。