妥瑞症為腦部神經疾病，常見症狀是一直眨眼、擠眉弄眼、發出聲響，患者常重複不規則動作或聲音；知名作家黃大米日前就在捷運上遇到妥瑞症患者，對方當時站角落頻發出「嘿」聲響和撞擊車窗，引起周圍人側目，黃大米一看隨即坐到對方旁邊，開始與對方聊天，聊天內容溫暖大批網友。

作家黃大米在臉書發文表示，她日前坐捷運時聽到車廂內不斷傳出「嘿」與「身體撞擊」聲響，當下乘客們紛紛嚇壞並搜尋聲音來源，才發現角落處有1男子不斷用身體發出聲音，男子雖發出怪聲，但都會頻向周圍人示意抱歉，黃大米一看猜想應是「妥瑞氏症」，為此坐在男子旁邊，希望藉此能讓周圍乘客安心點。

作家黃大米在捷運上遇到妥瑞症患者，對方站角落頻發出「嘿」聲響和撞擊車窗，引起側目，黃大米一看隨即坐到對方旁邊，開始與對方聊天，聊天內容超溫暖大。（翻攝自黃大米臉書粉絲專頁）

該男子對黃大米說「我很羨慕邵庭，她雖然也是妥瑞氏症，但很輕微」，黃大米則回應「你也很好，你有身體上的煩惱，我有心靈上的煩惱，但我們都很好了，很多人可能連想看到這個世界都辦不到，甚至無法離開病房」，男子則說「也是耶，我還能工作，還能正常行走，很好了」。

黃大米事後將此事分享在臉書，自認自己很棒，鼓起勇氣走過去跟對方坐一起，用自己的能力試著開解對方心靈與化解尷尬；文章一出，邵庭也留言「謝謝你的溫暖」，女星趙婷分享「我女兒也是輕微妥瑞氏症，吃魚油B群、多運動，現在好很多」，醫生陳志金則轉發文章說「黃大米太棒了！無論在什麼位子，我們都可以選擇當1個更有溫度的人」，輔大家醫科醫師許書華表示「大米真的又能暖又能犀利，各種療癒」。