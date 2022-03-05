新竹街口攻城獅的球隊原型漫畫「宅男打籃球」，成為攻城獅本周主場的最佳主題，除了現場舉行宅男打籃球三對三鬥牛賽，更在二樓走道展出漫畫「宅男打籃球」的人形看板與漫畫片段畫面，吸引不少球迷到場合照，跟做出跟漫畫中同樣的動作。

攻城獅本季與台灣本土籃球漫畫「宅男打籃球」再次合作，經過球團與作者洪元建老師討論後，活動主視覺以少年漫畫雜誌封面為靈感設計，在洪元建老師的巧手繪製下，不僅球員的神韻唯妙唯肖且雜誌視覺封面的排版完成度也令人驚艷。

攻城獅球團周末也將以漫畫版出場動畫迎接主隊球員進場，且LIONEERS HUB外牆也正式換上漫畫版全隊主視覺預告本週賽事，除了推廣「宅男打籃球」精彩作品外，盼能讓新竹的獅紫軍都感受到滿滿的漫畫風。

至於才剛因為家事返美的攻城獅洋將大勝，雖然已經離隊，攻城獅還是決定把他的置物櫃，原封不動搬到攻城獅博物館內擺置，讓每個攻城獅球迷都能永遠記住這名幫助攻城獅在場上拚搏的洋將，同時也展現攻城獅對他離隊的不捨。