不少人購買包裝食品時都會先看成分標籤，確認內容物有哪些，不過一名女網友發現，好市多有罐海鹽的標示寫道「碘為必要營養素，本產品未加碘」，讓她一頭霧水。根據食品藥物管理署規定，未添加碘化鉀或碘酸鉀的包裝食用鹽品，都應註明「碘為必需營養素，本產品未加碘」的提醒標語。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張海鹽的成分標籤照片，只見標籤最下方寫道，「碘為必要營養素，本產品未加碘」，讓她看了一頭霧水，直言「這句話是不是很矛盾啊，我是看懵了」。

此篇貼文曝光後，有超過5千多人按讚，其中有網友解釋這段話的意思，「碘是必需營養素，如果您身體健康，請適當食用含碘的鹽；如果醫師告知您身體不能食用含碘的營養素，那這罐鹽您可以安心食用」。

也有網友科普，「甲狀腺亢進的患者不能攝取太多碘」、「像我們有甲狀腺亢進的就不能吃含碘的，這款鹽就蠻適合甲狀腺亢進的人」、「有甲狀腺相關病症的人是不能吃碘的，而且現在很多鹽也都沒有加碘了，因為很多食物裡都有含碘，不一定要吃鹽也能攝取到」。

根據衛生福利部官網說明，食品藥物管理署於105年11月1日訂定「包裝食用鹽品之碘標示規定」，未添加碘化鉀或碘酸鉀的包裝食用鹽品，都應註明「碘為必需營養素，本產品未加碘」的提醒標語。未依規定標示則須於規定期限內回收商品並改正，改正前不得繼續販賣，否則將回收銷毀。