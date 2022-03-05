台灣大學校園徵才博覽會今天登場，新光金(2888)今年預計招募人數近4000人，將招募3000多名外勤業務菁英、理財行銷人員、證券營業員及超過100位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50位主力儲備業主管及MA管理菁英、超過300個各類內勤專業職缺。台大校友的新光金總經理吳欣儒率子公司總經理及一級主管親自到場，站在求才第一線展現最大招誠意。

子公司新壽近年在金融科技創新應用上屢獲獎項，今年為強化組織發展，除將招募3000名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤人才外，為拓展數位業務及友善金融服務，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「數位資訊、行銷、服務人才」加入。

新光銀行因應金融業務拓展需求、加速數位轉型，包含儲備幹部、數位金融、財富管理、行銷業務、經營企畫、客群分析、洗錢防制專業人員等。「儲備幹部(MA)計畫」預計招募15名上看百萬年薪儲備幹部，以二年期間密集培訓，內容包括分行基礎作業訓練、總行各部門業務實習歷練，以培養多元化的廣度學習；為全面深化「數位轉型」，今年MA招募也將升級為AI線上面談，求職者登入雲端系統，進行情境問答後，AI系統將依據求職者表現初步評估，落實數位轉型的便捷性與高效益。

元富證券因應數位時代趨勢，推動數位轉型，結合證券商資產管理與投資研究核心能力，今年列出包括「數位資訊人員」、「數位金融數據分析員」、「財務工程人員」、「金融商品交易員」、「計量策略研究員」、「產業研究員」等重點職缺。

此外，新光金啟動第二屆「SPARK Heroes」數位科技人才培育計畫，以金控人才培育平台，聚焦於數位AI科技與數據等金融科技領域，使成員成為兼具實務歷練與科技賦能的集團關鍵人才。