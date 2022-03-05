俄羅斯、烏克蘭戰爭邁入第10天，雙方和談未達停火共識，俄軍砲火攻勢不斷，試圖突破烏克蘭首都基輔的同時，也不斷在周邊城市展開攻擊。投資人對基金投資俄羅斯部位相當關切，據投信投顧公會統計，以「涉險國家或地區」為篩選基礎，統計全體投信基金截至111年2月底對俄羅斯曝險情形為：全體投信基金投資俄羅斯部位約新台幣269億元，其中債券金額約262億元、股票金額約7億元；目標到期債券基金有54檔，債券金額約104億元，相較111年1月底債券金額，111年2月底全體投信基金約269億與目標到期債券基金約104億之債券金額，並非全是註冊在俄羅斯的債券，還包括公司主要業務與俄羅斯有關但未在俄羅斯註冊公司所發行的債券。

「涉險國家或地區」是指投資標的(債券、股票)承擔的國家風險，例如：債券、股票發行公司所在國為荷蘭，但因公司主要業務與俄羅斯有關，因此基金投資該公司發行之債券、股票的「涉險國家或地區」為俄羅斯。

而若以「債券、股票發行公司所在國」或「債券註冊國」為篩選基準所統計的曝險部位，則截至111年1月底全體投信基金投資俄羅斯部位約198億元，其中債券金額約186億元、股票金額約12億元，投資金額占全整體基金規模比重0.4%。目前投信基金僅17檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額僅15.6億元」，該數據是以「債券、股票發行公司所在國」或「債券註冊國」為篩選基準所統計的曝險部位。