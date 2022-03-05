農地違章工廠大限即將在3月20日到來，不少工廠還是心存觀望，還有喊話要求放寬，環團發起聯署，要求堅守終結期限，並依法斷水斷電、拆除，彰化縣農地工廠最多，彰縣府統計，目前尚有3000至4000家農地工廠，疾呼快點申辦不要心存僥倖。

彰縣府指出，修法後的工廠輔導法，2020年3月20日正式施行，縣府積極輔導、舉辦多次場說明會，截至2月底，彰化縣已申請納管未登記工廠有3880件，已核准2704件，申請臨時工廠登記1531件，核准發特定工廠登記1498件，合計申請納管數5411件，納管比例約60％，核准納管件數為全國第一。

「不能再動搖了，社會已經付出太多成本，讓大家都能安心吃飯吧！」地球公民基金會指出，農地違章工廠開放申請納管已經超過10年，前後放寬期限與標準多次，政府承諾這次期限是最後一次放寬。但期限愈近，愈來愈多的廠商與民代蠢蠢欲動，企圖施壓政次放寬，希望一起加入聯署，監督確實執法。

彰縣府經濟暨綠能發展處表示，尚未納管加數仍有3000至4000家左右，除了呼籲未登工廠勿再心存觀望，也再次強調「低汙染工廠」要申請納管，倘若非屬未登記工廠，如菇寮、倉庫、住家、商業或資源回收場等等，非屬這次次申請納管對象，地主或業主無須恐慌。

彰化縣環保聯盟也指出，申請納管的條件，是2016年5月19日前生產營運中之未登記工廠業者，還有4成未登記，但之後新增的工廠數量，其實也很可觀，檢舉160件都沒拆，地政單位依《區域計畫法》執行斷水斷電只有兩件。更擔憂「大限」過後，農地非法利用蓋倉儲等問題依然嚴重，引發火災讓消防人疲於奔命，該一併檢討，要有步驟、統一的處理標準，才能遏止藉著「沒生產」名義，不停地孳生，達到保護農地的目的。