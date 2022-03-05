大陸央視新聞報導，大陸最高人民法院5日會同全國婦聯、教育部、公安部、民政部、司法部、衛生健康委共同發布《關於加強人身安全保護令制度貫徹實施的意見》。針對大陸《反家庭暴力法》實施後，人身安全保護令簽發門檻高、法官對「面臨家庭暴力現實危險」把握不準、具體執行相關部門職責不清晰等影響該制度作用的有效發揮等現象。從貫徹實施人身安全保護令制度應當遵循的原則、各部門具體職責、協助執行義務等各方面作出了規定。

2016年實施的《反家庭暴力法》，設立了人身安全保護令制度，規定因遭受家庭暴力或者面臨家庭暴力現實危險的當事人，可以向法院申請人身安全保護令。該制度對於預防和制止家庭暴力具有重要意義。《反家庭暴力法》實施6年來，各級人民法院積極履職盡責，人身安全保護令簽發數量逐年上升，有效預防和制止了家庭暴力的發生或者再次發生。

但是，近年來，實踐中也出現了一些問題，如人身安全保護令簽發門檻高，法官對「面臨家庭暴力現實危險」把握不準，人身安全保護令制度具體執行中相關部門職責不清晰等，影響了該制度作用的有效發揮。為貫徹落實習近平關於注重家庭家教家風建設的重要論述精神，2021年，最高人民法院針對人身安全保護令制度實施開展專項研究，以實踐中多發頻發、亟待解決的問題為導向，完善細化相關規定，提高家庭暴力受害人保護力度和水準。

此次發布的《意見》共計20條，從貫徹實施人身安全保護令制度應當遵循的原則、各部門具體職責、協助執行義務等各方面作出了規定。主要內容包括：

（一） 明確貫徹實施人身安全保護令制度應當遵循的原則。

（二） 更加注重未成年人權益保護：就未成年人接受詢問、提供證言等情況，針對性地規定為其提供適宜場所環境、可不出庭作證等，充分考慮未成年人身心特點，尊重其人格尊嚴。

（三） 細化明確相關部門強制報告義務內容：《意見》規定民政部門、醫療機構在工作、診療過程中發現無民事行為能力人、限制民事行為能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力的情況，應當及時向公安機關報案；學校、幼稚園發現未成年人遭受或者疑似遭受家庭暴力的情況，應當及時向公安、民政、教育等有關部門報告。

（四） 細化人身安全保護令執行程序：《意見》明確，被申請人不履行或者違反人身安全保護令的，申請人可以向人民法院申請強制執行。