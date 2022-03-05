國民黨5日舉行黨內第21屆第1任中常委選舉投票結果出爐，由基層實力深厚及對戰民進黨能力堅強的立委傅崐萁以1234票榮獲第一高票當選，創下國民黨近四屆中常委選舉以來的最高得票紀錄。

檢視傅崐萁高票制霸當選背景原因，大致分析有五點：一、在國民黨最衰弱時期而重返國民黨的立委傅崐萁，長期在基層掌旗藍軍力抗民進黨，這次能夠高票剛當選，印證中常委開啟了中生代接班。

二、傅崐萁長期深耕全台基層，深知地方民意，對於國民黨基層也有深入地了解與接觸，能夠拿到第一高票印證，其充沛的人脈和能力早已獲得來自基層的肯定。

三、傅崐萁從政以來，由擔任三屆立委，曾任國防委員會總召、全院聯席會議代理主席，至兩屆縣長再回任立委，論述能力和執行能力強，對戰民進黨既不畏戰、也不懼戰。

四、傅崐萁來自基層，重視地方民意，對於人民對他的支持也懂得感恩，更加熟悉全台地方基層的脈動，在推動或是輔選九合一選舉，有助於提升國民黨在全台基層的戰鬥力量。

五，尤其，傅崐萁近期質詢蘇貞昌院長，表現相對出色，同時顯示他為民喉舌，維護台灣人民權益，和平安全至上，累積多年的專業國防問政能力，成為對民進黨產生具有相當程度的巨大壓力。

傅崐萁強調，此時此刻，衷心感謝各位來自基層好伙伴的托付，肩上扛下這樣的重責大任，並願意與志同道合的夥伴，共同來面對和承擔台灣的未來，國民黨一定會團結，對抗鴨霸的民進黨並贏得勝利。