亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，王千由摘后。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，王千由（中）摘后。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

由純女子參與的2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽5日首先登場，共500位女鐵人熱血報名，結果王千由以2小時29分02秒成績摘后，這也是她在2019 Iron Girl後再度拿下冠軍。

破曉的晨光漸亮，一聲鳴笛後，選手們接續下水進入活水湖，亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，500位兼具力與美的女鐵人展開距離51.5公里游泳、自行車、跑步三鐵賽事。

歷經去年疫情影響延賽的IRONMAN 70.3系列賽事今年再度回到台東舉行，比賽結果第1名編號506王千由摘后，第2名黃依婷、成績2小時32分52秒，第3名張倫平、成績2小時34分24秒。

台東縣府表示，「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung Taiwan 台東國際鐵人三項賽」將於6日清晨展開，中華大橋至太麻里華源段台11線近海邊道路將實施交通管制，籲請用路人及附近區域民眾出入遵守指揮。

縣府進一步指出，6日上午6點至13 點，中華大橋北端（富岡加油站）至北太麻里橋（北端）靠海線（南往北）雙線道進行封閉，另一側進行調撥。台 11 線與台 9 線濱海區居民（靠海區域），請改走替代道路進出（大同路、四川路一段、中華路四段611巷、知本路一段765巷、知本路二段571巷、美和聯絡道、三和海濱公園），其餘橫向道路將進行管制封閉。敬請民眾注意道路管制狀況，提早改道，也歡迎所有鄉親朋友來到賽道上，一起為所有選手加油打氣。