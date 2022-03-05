亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，王千由摘后。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）
亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，王千由摘后。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）
亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，王千由（中）摘后。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）
亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，王千由（中）摘后。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）
亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）
亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）
亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）
亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

由純女子參與的2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽5日首先登場，共500位女鐵人熱血報名，結果王千由以2小時29分02秒成績摘后，這也是她在2019 Iron Girl後再度拿下冠軍。

破曉的晨光漸亮，一聲鳴笛後，選手們接續下水進入活水湖，亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人賽」5日登場，500位兼具力與美的女鐵人展開距離51.5公里游泳、自行車、跑步三鐵賽事。

歷經去年疫情影響延賽的IRONMAN 70.3系列賽事今年再度回到台東舉行，比賽結果第1名編號506王千由摘后，第2名黃依婷、成績2小時32分52秒，第3名張倫平、成績2小時34分24秒。

台東縣府表示，「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung Taiwan 台東國際鐵人三項賽」將於6日清晨展開，中華大橋至太麻里華源段台11線近海邊道路將實施交通管制，籲請用路人及附近區域民眾出入遵守指揮。

縣府進一步指出，6日上午6點至13 點，中華大橋北端（富岡加油站）至北太麻里橋（北端）靠海線（南往北）雙線道進行封閉，另一側進行調撥。台 11 線與台 9 線濱海區居民（靠海區域），請改走替代道路進出（大同路、四川路一段、中華路四段611巷、知本路一段765巷、知本路二段571巷、美和聯絡道、三和海濱公園），其餘橫向道路將進行管制封閉。敬請民眾注意道路管制狀況，提早改道，也歡迎所有鄉親朋友來到賽道上，一起為所有選手加油打氣。

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