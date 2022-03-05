大陸國務院總理李克強5日在《政府工作報告》提出，今年將實施新的組合式減稅降費政策，提高減免幅度、擴大適用範圍，減稅降費只增不減，預計全年退稅減稅約2.5兆元（人民幣，下同），其中留抵退稅約1.5兆元，退稅資金全部直達企業。為此，大陸財經專欄作家劉曉忠5日在澎湃新聞撰文評論指出，當前，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊和預期轉弱等三重壓力，這導致許多企業謹慎擴大投資和擴張生產，從而使中國面臨著庫存周期、資本周期與房地產周期三大周期的交匯疊加風險。因此，市場主體在市場的信用創造面臨緊縮，債務也呈現緊縮態勢。此舉看見大力退稅，也要讀懂「直達」的用心。

劉曉忠分析，近年來，中央政府加大了減稅降費力度，尤其是加大了增值稅留抵退稅的力度。

究其原因，一方面是通過減稅降費減輕企業稅費負擔，實行放水養魚、涵養稅源，啟動市場主體活力；另一方面，也是最為現實的原因就是，為企業解決生存問題。

增值稅留抵退稅制度的推出，就是在需求收縮、預期轉弱等情況下，企業銷項稅款低於企業的進項稅款，導致企業現金流承壓，甚至致使很多企業難以正常生產經營，進而面臨生存危機。

這種企業微觀現象，反映到行業和宏觀層面就是供給衝擊，PPI與CPI剪刀差持續在高位徘徊。

今年在減稅退稅上大力加碼，且全部退稅資金直達企業，以及中央財政對地方財力支持的資金直達市縣等，這些舉措並非只是直觀地實現多少減稅降費，更是中央務實地推進惠企政策，避免在中間環節中，出現時間上、金額上的漏損。

畢竟，1.5兆元的預留退稅資金，其背後撬動的是數倍的市場信用創造和需求擴張，為市場注入的是真金白銀的活水源泉。

之前的先徵後退，採取的是屬地退稅，中間環節比較多。在地方財力緊張下，很容易出現退稅不及時等問題，也很容易出現一些困難企業等不到退稅款下來就破產清算等現象。

現在，留抵退稅資金全部直達企業，有利於及時為企業輸送現金流，緩解其流動性壓力。

當然，對目前大陸國內面臨的需求收縮、供給衝擊和預期轉弱等三重壓力，不能簡單理解為一種短期現象，要將其理解為中國經濟結構性問題帶來的一種普遍現象。因此，需要通過制度性的手段加以解決，以增強市場主體的穩定性預期。

顯然，當前的加大減稅退稅力度更多是短期措施，接下來要從稅制改革等制度性層面進行徹底的改革，以降低企業的整體稅負。