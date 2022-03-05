為2022身障運熱身，全國中等學校身障游泳錦標賽、國手選拔賽台中登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2022年全國身心障礙國民運動會將於4月9日至12日在台中舉行，台中市政府運動局與各單位正積極籌備中，5日舉辦「110學年度全國中等學校身心障礙者會長盃游泳錦標賽暨2022年世界中學生運動會國家代表隊遴選」，也作為111年身障運的測試暖身賽，運動局長李昱叡到場代表市長盧秀燕感謝中華民國殘障體育運動總會在台中舉辦游泳賽事，讓選手預先準備，也期許各位好手爭取最佳成績。

李昱叡表示，由中華民國殘障體育總會舉辦的「110學年度全國中等學校身心障礙者會長盃游泳錦標賽暨2022年世界中學生運動會國家代表隊遴選」在台中北區國民運動中心舉行，共有來自全國40所學校身障學生參與比賽，透過此次賽事，將選拔世界中學生運動會國家代表隊。

明日舉辦「2022年全國身心障礙運動會測試賽」，共有來自全國15個單位的42名選手報名參加，台中市的白亞倫、張貴足、張以均與高雄市的陳亮達、蔡善竹等多位身障運代表隊選手皆參與賽事，以賽代訓，為身障運做最後準備。而在賽事場地的選擇也與今年身障運同樣的競賽場地，讓選手先行適應，同時檢視目前籌辦規畫，例如賽事動線、防疫規畫等，期許選手在賽會中發揮最佳實力。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任以來持續推廣身心障礙運動，以打造「酷運動酷城市」為目標外，更帶動全民運動風氣；台中市承辦全國身心障礙運動會，也將盡好地主之誼，藉由這次賽會，提供身障選手競技舞臺，發揮實力創下佳績。