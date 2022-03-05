台灣手機市場去年受到疫情影響，銷售狀況不如預期，銷售額下滑15%，今年2月傳統農曆年消費旺季也未見以往動能，Sony Mobile總經理林志遠受訪時就表示，今年在台灣市場將聚焦重啟動能，銷售額目標力拚增20%。

Sony去年在台灣一共推出4款新機，手機銷售額名列第4名，主要是因為疫情手機產品上市延期。Sony在台灣市場策略明確，瞄準中高階市場，不走機海戰略、也不攻入門機款，故整體產品ASP較高。Sony去年在台灣一共推出4款新機，手機銷售額名列第4名，主要是因為疫情致手機產品上市延期，銷售額下滑15%。

林志遠表示，去年手機產業遇到缺料干擾，今年Sony為了確保新商品能夠不再有缺料的狀況，從原料採購到製造時程都將逐一優化，手機可望如期上市，看好在更多新商品推出，以及能重啟動能下，銷售額目標力拚成長20%。

傳統2月為農曆年消費旺季，但今年卻未見旺季效應，林志遠談到，今年2月因周數天數少，加上疫情、氣候環境不佳，手機銷售量預估將創近期新低，目前通路商已反應銷售量下滑了20~30%，但全年而言，手機銷售量預估持平，但因來自600美元以上的價格帶手機將會成長10~20%，故銷售額會成長。