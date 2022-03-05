（1830更新）
BBC報導，馬立波副市長奧羅夫（Serhiy Orlov）表示，俄軍未遵守停火協議，仍在繼續對該城市進行砲擊，甚至在人道走廊的指定路線上也沒有停火，強調平民在砲擊下無法撤離，痛批「這太瘋狂了」。
「英國廣播公司」（BBC）報導，烏克蘭南部戰略港市馬立波（Mariupol）及烏東城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha）格林威治標準時間5日清晨7時（台灣時間15時）開始停火。
馬立波市議會宣布，平民撤離自格林威治標準時間上午9時（台灣時間17時）展開，人道走廊通往扎波羅結（Zaporizhzhia）。當地政府會出動巴士載運平民，民眾也獲准使用私人交通工具，但警告「嚴禁偏離指定路線」。
馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，要求民眾離鄉背井並不是一項容易的決定，但在俄軍不斷砲擊城市下，他「別無選擇」，並強調馬立波之所以是馬立波，關鍵是其中的所有居民，而不是街道或房屋。
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