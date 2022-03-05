運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬牛、羊、豬的女人最容易被欺騙感情，她們很專情又很盲目，認定一個人以後，就算被傷害也不分手，因此感情之路總是跌跌撞撞。

▍1.生肖牛

屬牛的女人在愛情中非常專一，當她們認定一個人，就願意付出所有，一心一意對戀人好，她們的個性本來就比較固執，談戀愛時這個特點更加凸顯，當她們遇到渣男的時候，也不知設定停損點，仍然固執的選擇相信眼前的人，就算周圍的朋友苦口婆心的勸說，她們也聽不進去，所以當對方狠狠把她們甩開後，復原期會拉得很長，她們用情太深，很難在短時間內走出陰霾。

▍2.生肖羊

屬羊的女人談戀愛後是標準的阿信型女友，盡心盡力地做牛做馬，無論做什麼決定，都把男友放在第一位考量，她們很容易被愛情沖昏頭，把防備心完全拋在腦後，因此很容易被壞男人欺騙，她們很容易心軟，就算知道對方在傷害自己，也無法狠下心分手，只要在她們面前裝可憐、裝後悔，很快就能獲得原諒，因此愛情之路往往非常坎坷。

▍3.生肖豬

屬豬女個性比較樸實，她們的愛情觀很傳統，只要開始交往，就認定要跟這個人走一輩子，就算對方很渣，讓她們傷心不已，依然相信對方有一天會改變，非常盲目。屬豬女很容易被甜言蜜語迷惑，很容易在沒什麼戀愛經驗的時候被壞男人狠狠利用，建議不要把自己綁死在一棵樹上，多認識一些男人，多觀察、多比較，才不會讓自己這麼容易被騙。