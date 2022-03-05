台中市推廣迷你足球，大力執行「足球深耕計畫」，今年攜手中華民國校園社區運動聯盟協會延續辦理「2022社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫」，將於3月14日啟動，引進專業指導員與國際足球教材為幼童進行教學，5日於朝馬國民運動中心及朝馬足球場舉辦指導員共識營研習，27名指導員進行理論與實務培訓，提升教學品質。

市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席感謝指導員協助，他表示，該計畫將安排專業足球指導員，巡迴台中約80所國小及幼兒園，引用國際足球教材進行足球教學，預計授課班數達320班，上、下學期各8周，每周1小時的教學課程，預期帶領超過6380名孩童認識足球運動、培養健康運動習慣。

共識營由中華民國迷你足球協會專聘巡迴講師尤東楷進行解說，感謝相關單位規劃系統性足球教材，並用心培訓指導員，完善計畫執行成效。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後，台中首度引進迷你足球運動，連年舉辦「國民小學迷你足球賽」、「台中女子足球節」、「台中市偏鄉校園社區足球扎根計畫」等多項活動，培養幼童對足球的興趣，同時辦理「迷你足球種子師資研習營」，厚實足球教師教學知能。之後將善用幼童足球指導員專業，結合基層教師教學實務，培養台中迷你足球運動素養與風氣。

該共識營包含計畫說明、指導員進階理論及教學區域分派協調作業，並在台中市朝馬足球場進行術科講解，透過實際操作演示讓指導員能應用教學理論於實務中，許多資深教練不吝分享足球教學錦囊妙計，學員反映相當熱絡，期待於正式課程中實踐所學，正確引導幼童接觸足球運動。