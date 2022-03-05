新北市立圖書館為迎接國際婦女節，針對女性朋友推出「寵愛女性」閱讀活動，林口分館除免費DIY手作保養品，還有「寵愛女性閱讀好書」書展及影展，金山分館邀新住民朋友創客體驗，淡水分館則推出「Herstory：她的故事」女性影展。

林口分館與台灣在地天然保養品牌「de第一化粧品」合作，3月6日免費教女性讀者美妝常識、以及自製自然、簡單、無負擔的專屬個人美容保養品，還可以增加保養小知識，只要是新北市立圖書館的女性讀者便可以免費參加。

3月同時推出「寵愛女性閱讀好書」書展，3月8日婦女節當天還有女性影展，邀婦女朋友一起來體驗專屬的美麗饗宴。

金山分館則邀請新住民姊妹一起到圖書館的「生活創客工坊」彩繪領巾、衣服，透過創客體驗聯繫感情，提前歡慶婦女節。

淡水分館3月則推出「Herstory：她的故事」女性影展，精選6部展現柔性力量、勇敢追夢的女力電影，包括《我的嗝嗝老師》、《科技與性別—數學女鬥士徐道寧》、《關鍵少數》等，透過影片看見百花齊放的女性力量。