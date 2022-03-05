國教行動聯盟今(5)日舉辦「108課綱回顧與前瞻」座談會，論及學習歷程檔案實施成果。高中職教師認為，城鄉差距不僅讓學生在成果展現上，呈現高度「M型化」，資料蒐集與準備過程，更是大多仰賴家長、補習班或所就讀的私立學校校方代勞，無從具體展現個人表現情況。

學習歷程檔案已開始實施，即便這項升學政策上路過程風波不斷，還是在111學年度開始列為大學申請入學的備審資料，成為各大學校系錄取學生的重要依據。

新北高工教師黃耀南表示，學習歷程檔案的實施，讓教學現場出現「M型化」的現象，即課業表現佳、學習動力強且資源較多的學生，所呈現的檔案豐富又多元，但一般學生則是沒有特殊之處，甚至還懶得上傳檔案。

黃耀南也說，學習歷程檔案政策不僅反映學生的背景條件，高中職師生比未調整，老師工作壓力大，要全面輔導學生準備資料，也是有難度。

一名來自台北市華江高中的許姓女同學說，為了準備學習歷程檔案，不只製作簡報能力進步許多，也積極參加課外活動，但升學制度一日三變，適應上確實比較辛苦，同時還得面對升學考試，壓力確實不小。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎認為，學生呈現學習歷程的成果，實則與成長背景息息相關，家境好、父母親背景與條件優秀，便能為孩子提供越多越好的幫助；相對來說，弱勢與偏鄉學生缺乏各方面的資源。

國教行動聯盟監事長王立昇則說，據他了解，不少學生的學習歷程檔案並非出自己手，而是由家長或補習班、甚至是就讀的私校幫忙建置，可見這項制度在升學上，難以做到公平。同時外界也始終都有質疑聲浪，認為學生為了備妥學習歷程，恐會耽誤課業。

教育部國民及學前教育署專門委員林琬琪回應，其台灣各地差異大，連台北市都有城鄉差距的問題，因此對於學習歷程檔案呈「M型化」，倚賴民間反映，政府將會進而精進、調整政策。

至於高中職教師人力與師生比失衡，林琬琪說，教師員額過去受行政院嚴格把關，去年已歸還國教署規畫與管理，其中特別是公立學校員額已可逐步處理。至於教師難支應與協助學子準備學習歷程檔案，國教署也會再討論，看是否能提出更為彈性的作法，協助師生。